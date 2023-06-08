В США призывают Байдена передать Украине ракеты ATACMS

Ранее советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан опасался, что отправка ATACMS может привести к перерастанию войны России против Украины в Третью мировую войну, поскольку Украина сможет использовать это оружие для атак в глубине российской территории. В последнее время в Пентагоне все чаще высказываются опасения, что у США и так не так много оружия.

Но в последние недели противодействие администрации отправке боеприпасов ослабевает. Сам Байден недавно дал понять, что он может быть открыт для отправки ATACMS. Отвечая на вопрос, может ли Вашингтон согласиться предоставить ракеты, президент в конце мая сказал, что этот вариант "все еще в игре". Позднее представитель Белого дома заявил, что политика администрации не изменилась.

Теперь группа членов Палаты представителей США во главе с представителем Джейсоном Кроу усиливает давление на Белый дом. В четверг в письме Байдену 10 законодателей-республиканцев и законодателей-демократов призвали президента поскорее дать "зеленый свет" ATACMS.

"Война в Украине превратилась в конфликт на истощение. Мы можем и должны помочь выйти из этого тупика. Быстро предоставив украинским силам эти дополнительные возможности, мы можем значительно повысить их шансы на победу, восстановить мир в Европе и обеспечить более стабильный и процветающий мир", - говорится в письме.

При этом сторонники отправки ATACMS говорят, что поскольку они стреляют из высокомобильных артиллерийских ракетных систем, уже отправленных в Украину, они не требуют длительного обучения и логистических цепочек, и могут быть использованы немедленно.

Они также призывают президента одобрить другие современные вооружения, включая истребители F-16 американского производства и дополнительные средства ПВО, такие как еще одна система противоракетной обороны Patriot. В нем также содержится призыв ускорить передачу американских танков M1 Abrams, которые должны прибыть в Украину к концу года.

Давление на Белый дом

Ранее представители Конгресса США призвали президента Джо Байдена передать Украине оружие большей дальности, в частности, ракеты ATACMS.

В письме к американскому президенту конгрессмены заявили, что почти все системы вооружений, которые были запрошены Украиной, были доставлены после сильного давления. Они призвали Белый дом не ждать новой кампании давления, чтобы предоставить ATACMS.

ATACMS

Американская баллистическая ракета малой дальности. Производится компанией Lockheed Martin. Может устанавливаться на M270 MLRS (2 ракеты) или M142 HIMARS (1 ракета). Имеет дальность применения до 300 км.