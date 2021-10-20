RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У США затримали рекордну кількість нелегалів за 35 років

Автор: Валерія Поліщук

У Сполучених Штатах затримали понад 1,7 мільйона мігрантів на кордоні з Мексикою протягом 2021 фінансового року, який закінчився у вересні. Цей показник є рекордним з 1986 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Із загального числа мігрантів 608 тисяч прибули з Мексики, ще 657 тисяч - з країн Центральної Америки, а 367 тисяч - з Південної Америки.

Також багато незаконних мігрантів з Гаїті, Венесуели, Еквадору, Куби, Бразилії (367 тисяч затриманих). Також було заарештовано 309 тисяч мігрантів з Гондурасу, 279 тисяч з Гватемали і 96 тисяч з Сальвадору.

Роком раніше незаконні переходи через кордон почали збільшуватися. А різко зросли через кілька місяців після вступу на посаду президента Джо Байдена - за дев'ять місяців були затримані 1,3 млн мігрантів.

61% від усіх затриманих були вислані з США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки