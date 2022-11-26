RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

CША запретили импорт продукции Huawei из-за угрозы нацбезопасности

Фото: CША запретили импорт продукции Huawei из-за угрозы нацбезопасности (flickr.com)
Автор: Артур Родивилов

Федеральная комиссия по связи США (FCC) утвердила правила, по которым запрещается продажа и импорт оборудования, представляющего угрозу национальной безопасности США, в том числе китайских компаний Huawei Technologies, ZTE Corp, а также Hytera Communications.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что FCC намерена прекратить выдавать разрешения на новое телекоммуникационное оборудование Huawei Technologies и ZTE по соображениям национальной безопасности.

Обсуждение новых правил шло на протяжении последних двух лет.

В июне 2021 года FCC проголосовала за продвижение плана по запрету выдачи разрешений на использование в американских телекоммуникационных сетях оборудования китайских компаний, включая Huawei и ZTE.

В марте 2021 года пять китайских компаний были включены в список компаний, представляющих угрозу национальной безопасности США в соответствии с законом 2019 года, направленным на защиту американских сетей связи: Huawei Technologies, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Zhejiang Dahua Technology Co.

Ранее сообщалось, что ФБР подозревает компанию Huawei в перехвате данных военных Соединенных Штатов Америки. Расследование начали еще во времена президента Барака Обамы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Huawei