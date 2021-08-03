У США заблокували будівлю Пентагону. Поряд з ним чули стрілянину

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пентагона та Associated Press .

"Пентагон зараз заблокований через інцидент в транзитному центрі Пентагону. Ми просимо публіку уникати цього району. Більш детальна інформація буде найближчим часом", - повідомили в Пентагоні.

NOW - Pentagon on lockdown over reported shooting outside.pic.twitter.com/uPc4gpF7KW — Disclose.tv (@disclosetv) August 3, 2021

За даними агентства AP, Пентагон заблокували після того, як біля платформи станції метро було здійснено кілька пострілів. Джерела AP кажуть, що щонайменше одна людина була вбита.

Ця станція метро є частиною центру транзитних перевезень Пентагону.