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У США заблокували будівлю Пентагону. Поряд з ним чули стрілянину

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США, Вівторок 03 серпня 2021 18:23
У США заблокували будівлю Пентагону. Поряд з ним чули стрілянину Фото: будівлю Пентагона заблокували (wikimedia by Touch Of Light)
Автор: Дмитро Левицький

У Сполучених Штатах Америки заблокували будівлю Пентагону. Попередньо, поблизу будівлі Міноборони США сталася стрілянина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пентагона та Associated Press.

"Пентагон зараз заблокований через інцидент в транзитному центрі Пентагону. Ми просимо публіку уникати цього району. Більш детальна інформація буде найближчим часом", - повідомили в Пентагоні.

За даними агентства AP, Пентагон заблокували після того, як біля платформи станції метро було здійснено кілька пострілів. Джерела AP кажуть, що щонайменше одна людина була вбита.

Ця станція метро є частиною центру транзитних перевезень Пентагону.

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Пентагон Сполучені Штати Америки Стрільба
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