США забили тривогу через нарощування ядерних сил Китаєм

США висловили занепокоєння через нарощування ядерних сил Китаєм, а також закликали Пекін до взаємодії. Про це заявив прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс на брифінгу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Прайс відповідав на питання про повідомлення в Washington Post, в якому говорилося, що Китай почав будівництво понад 100 нових ракетних шахт в пустельній місцевості в західній частині країни.
"Ці звіти та інші події припускають, що ядерний арсенал КНР буде рости швидше і до більш високого рівня, ніж, можливо, очікувалося раніше", - сказав Прайс.
За його словами, такі новини викликають тривогу, тому що невідомі наміри Китаю.
"Це накопичення турбує. Це викликає питання про наміри КНР. І для нас це підкреслює важливість реалізації практичних заходів щодо зниження ядерних ризиків", - сказав він.
Він також сказав, що США закликають Китай до взаємодії.
"Ми закликаємо Пекін взаємодіяти з нами щодо практичних заходів щодо зниження ризиків дестабілізації гонки озброєнь - потенційно дестабілізуючої напруженості", - сказав Прайс.
Він також додав, що саме тому президент Джо Байден у своїй взаємодії з президентом Росії Володимиром Путіним зробив стратегічну стабільність пріоритетом.
"Те ж саме обґрунтування застосовується і до взаємодії з іншою ядерною державою, КНР", - сказав представник Держдепартаменту.
Нагадаємо, що США також стурбовані питанням походження коронавірусу. За однією з версій, можливий витік коронавірусу з китайської лабораторії