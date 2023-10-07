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США обеспечат Израиль всем необходимым для самообороны, - Пентагон

Фото: министр обороны США Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Министерство обороны США готово сделать все, чтобы у Израиля было все необходимое для защиты от боевиков ХАМАС. И осуждает неизбирательное насилие со стороны палестинских террористов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина, опубликованное на сайте Пентагона.

В частности, он отметил, что внимательно следит за развитием событий в Израиле, выразил соболезнования семьям погибших и подтвердил непоколебимость приверженности США праву Израиля на самооборону.

"В ближайшие дни Министерство обороны будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для самообороны и защиты гражданского населения от неизбирательного насилия и терроризма", - добавил Остин.

Как пишет The Times of Israel, в ближайшее время пройдут переговоры премьера Биньямина Нетаньяху с американским президентом Джо Байденом. 

Что происходит 

Утром 7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль с неба, воды и суши. По данным израильской стороны, были выпущены тысячи ракет, боевики взяли под контроль не менее 7 общин. В сети появились кадры захвата израильской техники, похищений людей и расстрелов мирных жителей.

Власти Израиля объявили состояние войны, наносятся ответные удары по объектам террористов в Секторе Газа. Известно об около 40 погибших и более 740 раненых израильтян. Палестинская сторона говорит о 160 погибших в Секторе Газа.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху распорядился зачистить приграничные районы. 

Подробнее читайте в онлайне РБК-Украина.

Также мы писали о том, как реагирует Украина и мир.

 

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ХАМАССоединенные Штаты АмерикиИзраильСектор Газа