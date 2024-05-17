В США арестовали украинца, который помогал КНДР заработать почти 7 млн долларов
Правоохранители в США арестовали украинца, который помогал КНДР зарабатывать миллионы долларов в обход санкций.
Об этом заявило Министерство юстиции США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Ведомство сообщило, что тщательно продуманная схема, направленная на получение доходов для Северной Кореи, нарушая международные санкции, включала проникновение в более 300 американских фирм, в том числе в компании и банки из списка Fortune 500, а также кражу личных данных более 60 американцев.
В заявлении Министерства юстиции говорится о том, что зарубежные ИТ-специалисты также пытались получить работу и доступ к информации в двух правительственных учреждениях США, хотя эти усилия в целом оказались безуспешными.
Госдепартамент США ранее сообщал, что эта схема принесла Северной Корее по меньшей мере 6,8 миллиона долларов. К этому причастны граждане КНДР, которые связаны с Департаментом военной промышленности Северной Кореи. Он занимается разработкой баллистических ракет, производство оружия, а также программы исследований и разработок.
Что известно об украинце
В обвинительном заключении, поданном в федеральный суд Вашингтона говорится о том, что обвинение было выдвинуто против 49-летней Кристины Мари Чепмен из Личфилд-Парка, украинца Александра Диденко из Киева и еще трем иностранным гражданам.
Министерство юстиции заявило, что Диденко обвиняют в создании фейковых аккаунтов на американских платформах поиска работы в сфере ИТ и продаже их зарубежным ИТ-специалистам, некоторые из которых, по его мнению, были северокорейцами.
Интернет-домен Диденко, upworksell.com, был конфискован в четверг Министерством юстиции. Ордера на обыск четырех домов в США, связанных с фермами по производству ноутбуков, контролируемыми Диденко, были выданы в Южном округе Калифорнии, Восточном округе Теннесси и Восточном округе Вирджинии.
Не первый случай в США
Ранее ФБР предупреждало предприятия от непреднамеренного найма IT-персонала из Северной Кореи.
Правоохранители заявляли, что мошенники-фрилансеры использовали возможности отдаленной работы, чтобы скрыть свою настоящую личность и заработать деньги для Пхеньяна.
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