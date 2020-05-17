В США через вибух сталася маштабна пожежа, постраждали понад 10 рятувальників

Ілюстративне фото (facebook.com MNS.GOV.UA)

Всього до гасіння огню були мобілізовані понад 230 пожежників

Вчора в американському місті Лос-Анджелесі у малоповерховому комерційному будинку прогримів вибух, у результаті якого утворилась масштабна пожежа. Під час гасіння полум'я 11 пожежників отримали сильні опіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Latimes.

Як повідомляється, причина займання знаходилась в малоповерховому комерційному будинку, де зберігалися масла, призначені для фармакології. Однак на місці НП спочатку прогримів вибух, а потім розгорілось полум'я.

Як зазначається, пожежники повністю загасили полум'я приблизно за дві години, але 11 рятувальників отримали сильні опіки. Всього до гасіння огню були мобілізовані понад 230 пожежників.

Нагадаємо, у Венеції на хімічному заводі, на якому виробляють фарби, розчинники та відбілювачі, стався вибух у материковій частині міста в районі Порто-Маргера. Внаслідок чого у небо здійнявся густий стовп чорного диму, який було видно з усіх куточків міста.

Разом з тим, раніше повідомлялось, що у Болгарії на збройовому заводі "Арсенал" стався потужний вибух. В результаті аварії двоє працівників отримали незначні поранення в шию.

Автор: Андрій Козловський