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США з високою ймовірністю офіційно визнає дії Росії геноцидом, - Держдеп

Вікторія Нуланд (Фото: hungarytoday.hu)
Автор: Константин Широкун

Заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що Сполучені Штати з великою часткою ймовірності в кінцевому підсумку визнають факт здійснення геноциду в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Те, що відбувається на місцях, — це не випадковість. Це навмисне рішення Росії своїми силами знищити Україну і її цивільне населення", - заявила заступник держсекретаря США.

Нуланд також зазначила, що в США запущений процес збору доказів, які допоможуть визначити наявність фактів геноциду. На питання, чому санкції не надали стримуючого впливу на президента Росії Володимира Путіна, Нуланд відповіла, що все через те, що Путін не піклується про свій народ, його турбують тільки його власні імперські амбіції.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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