США виділяють додаткову військову допомогу Україні на 300 млн доларів, - Пентагон
Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США виділяють додаткову військову допомогу Україні в розмірі 300 мільйонів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявив у п'ятницю ввечері, що спорядження в новому пакеті включає в себе ракетні системи з лазерним наведенням, безпілотні літальні апарати, бронетехніку, прилади нічного бачення і боєприпаси.
Також включені медичні приналежності, Польове обладнання та запасні частини. Кірбі сказав, що новий пакет "являє собою початок процесу укладення контрактів на надання нових можливостей" Україні, а не поставку обладнання, взятого з військових запасів США.
"Міністерство оборони Сполучені Штати виділять до 300 мільйонів доларів США допомоги безпеці, щоб підтримати оборонні здібності України", - йдеться в офіційній заяві Кірбі.
Раніше президент України Володимир Зеленський у розмові з президентом США Джо Байденом поінформував його про статус переговорів з РФ.
Український та американський лідери обговорили зусилля США в наданні допомоги Україні та вплив на оборону наданого українській стороні озброєння. У свою чергу Байден повідомив про плани надати Україні пряму бюджетну допомогу на 500 млн доларів.
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