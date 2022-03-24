США виділяють 1 млрд доларів на гумдопомогу постраждалим від війни Росії проти України

Президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати виділяють 1 млрд доларів на гуманітарну допомогу постраждалим від війни Росії проти України. Ці кошти допоможуть забезпечити продовольством, житлом, чистою водою, медикаментами та іншою допомогою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Виступаючи перед лідерами НАТО в Брюсселі, Байден знову заявив про свою рішучу підтримку українського народу в місячну річницю "неспровокованого і невиправданого вторгнення" Росії в Україну.
"За останні кілька тижнів Сполучені Штати оголосили про надання Україні нової допомоги в галузі безпеки на суму 1 млрд доларів - зенітні установки, протитанкову зброю, безпілотники і мільйони боєприпасів", - заявив він.
При цьому він додав, що вітає кроки союзників з надання оборонної підтримки Україні.
"Разом ми маємо намір знайти додаткове обладнання, включаючи системи протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні", - заявив президент США.
Нагадаємо, війна Росії проти України триватиме вже місяць. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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