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США виділять Україні додатково 463 млн доларів підтримки

Автор: Артур Родивилов

Вашингтон виділить Києву додатково 463 млн доларів допомоги в поточному році. Вони підуть на втілення реформ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву Володимира Зеленського та Джо Байдена, опубліковану на сайті офісу президента.

У заяві наголошується, що уряд США з 2014 року надав Україні на реформи майже 2 мільярди доларів допомоги і планує виділити ще більше 463 мільйонів доларів допомоги в цьому році, в тому числі на програми, орієнтовані на демократію, права людини, місцеве управління і децентралізацію, приватизацію і судову реформу.

З метою проведення реформ, які посилюють її демократичні інститути, зміцнюють права людини і забезпечують справедливість, Україна розробляє амбітний і всеосяжний План трансформації, який буде розглянуто на наступному засіданні Комісії стратегічного партнерства.

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Володимир ЗеленськийДжозеф Байден