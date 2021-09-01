США виділять Україні додатково 463 млн доларів підтримки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву Володимира Зеленського та Джо Байдена, опубліковану на сайті офісу президента .

У заяві наголошується, що уряд США з 2014 року надав Україні на реформи майже 2 мільярди доларів допомоги і планує виділити ще більше 463 мільйонів доларів допомоги в цьому році, в тому числі на програми, орієнтовані на демократію, права людини, місцеве управління і децентралізацію, приватизацію і судову реформу.

З метою проведення реформ, які посилюють її демократичні інститути, зміцнюють права людини і забезпечують справедливість, Україна розробляє амбітний і всеосяжний План трансформації, який буде розглянуто на наступному засіданні Комісії стратегічного партнерства.