США виділять 2 трильйони доларів для порятунку економіки

Конгрес США і представники адміністрації американського президента Дональда Трампа досягли угоди про виділення 2 трлн доларів для стимулювання економіки і боротьби з наслідками пандемії коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ймовірно, Сенат проголосує за вказаний пакет допомоги у середу, 25 березня, після чого законопроект підтримає Палата представників.

Лідер Демократичної партії Сенату Чак Шумер назвав цю суму "найбільшим рятівним пакетом в американській історії".

У свою чергу, лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл розповів, що фінансовий пакет розрахований допомогти американцям під час масових звільнень, збільшити страхування по безробіттю та надати великі кредити малим підприємствам.

Текст законодавчого акту має бути доступний не пізніше середи, 25 березня.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що через кризу, викликану пандемією COVID-19, економіка США, можливо, рухається у бік рецесії.

Також РБК-Україна повідомляло, що для стимулювання економіки країни, адміністрація Трампа звернулася до Конгресу з проханням про виділення 850 млрд доларів.