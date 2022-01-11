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США виділили Афганістану понад 300 млн доларів гуманітарної допомоги

Автор: Ольга Белей

Влада США оголосила про надання Афганістану 308 млн доларів в якості гуманітарної допомоги. Крім того, афганський народ отримає ще 1 млн доз вакцини проти COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника Ради національної безпеки США Емілі Хорн, оприлюдненому на сайті Білого дому.

"США оголошують про новий внесок у розмірі понад 308 млн доларів у вигляді гуманітарної допомоги народу Афганістану. Таким чином загальний обсяг гуманітарної допомоги США Афганістану і афганським біженцям в регіоні з жовтня 2021 року складе майже 782 млн доларів, і ми залишаємося найбільшим донором гуманітарної допомоги Афганістану", заявила вона.

Крім того, Афганістан отримає від США ще 1 млн доз вакцини проти COVID-19. Загальна кількість наданих доз складе 4,3 млн.

Відзначається, що новий пакет гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) буде надходити безпосередньо через незалежні гуманітарні організації і допоможе з житлом, медичними послугами, сезонними потребами, екстреною продовольчою допомогою і водопостачанням.

Нагадаємо, організація Об'єднаних Націй планує виплатити представникам "Талібану", які в минулому році захопили владу в Афганістані, майже 6 млн доларів. Таким чином ООН хоче убезпечити свою роботу в країні.

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Афганистан