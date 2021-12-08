США вводять санкції проти Ірану за порушення прав людини
США вели нові адресні санкції проти Ірану за "грубі порушення прав людини". Вони торкнулися дюжини іранських організацій та офіційних осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Санкції спрямовані на спеціальні підрозділи сил безпеки за придушення демонстрантів. Ці організації звинувачуються в здійсненні або віддачі наказу "від імені іранського уряду серйозних порушень прав людини щодо людей в Ірані або іранських громадян або жителів, або членів їх сімей".
У список потрапили Хасан Карамі, командувач спецпідрозділами ЛЕФ, і Мохсен Ебрахімі, командувач НОПО. За словами американської влади, іранські в'язниці Захедан і Ісфахан також піддаються нападам, оскільки там стратили ув'язнених.
Міністерство фінансів США повідомляє, що продовжить боротьбу з авторитаризмом і сприятиме притягненню осіб до відповідальності "за жорстокі репресії щодо тих, хто намагається реалізувати свої права людини і основні свободи",
"Сполучені Штати сповнені рішучості використовувати всі наявні в їх розпорядженні інструменти для протидії серйозним порушенням прав людини і репресіям у всьому світі", - йдеться в заяві міністра закордонних справ США.
Крім Ірану, санкції також націлені на сирійців, у тому числі двох генералів ВПС, Тауфіка Мухаммада Хадура і Мухаммада Юссефа аль-Хасурі, яких Мінфін звинувачує у скоєнні хімічних атак, в результаті яких загинули мирні жителі у 2017 і 2018 роках. Ці заходи торкнулися і начальника військової розвідки Уганди генерала Абеля Кандіхо. Казначейство пише, що люди, заарештовані ним "піддавалися жахливим побиттям і іншим жахливим діям, в тому числі сексуальне насильство і смерть від електричного струму, часто призводять до важких травм, а іноді і до смерті".