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США вводять санкції проти Ірану за порушення прав людини

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США, Середа 08 грудня 2021 01:35
США вводять санкції проти Ірану за порушення прав людини Фото: США вводять санкції проти Іраку (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США вели нові адресні санкції проти Ірану за "грубі порушення прав людини". Вони торкнулися дюжини іранських організацій та офіційних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Санкції спрямовані на спеціальні підрозділи сил безпеки за придушення демонстрантів. Ці організації звинувачуються в здійсненні або віддачі наказу "від імені іранського уряду серйозних порушень прав людини щодо людей в Ірані або іранських громадян або жителів, або членів їх сімей".

У список потрапили Хасан Карамі, командувач спецпідрозділами ЛЕФ, і Мохсен Ебрахімі, командувач НОПО. За словами американської влади, іранські в'язниці Захедан і Ісфахан також піддаються нападам, оскільки там стратили ув'язнених.

Міністерство фінансів США повідомляє, що продовжить боротьбу з авторитаризмом і сприятиме притягненню осіб до відповідальності "за жорстокі репресії щодо тих, хто намагається реалізувати свої права людини і основні свободи",

"Сполучені Штати сповнені рішучості використовувати всі наявні в їх розпорядженні інструменти для протидії серйозним порушенням прав людини і репресіям у всьому світі", - йдеться в заяві міністра закордонних справ США.

Крім Ірану, санкції також націлені на сирійців, у тому числі двох генералів ВПС, Тауфіка Мухаммада Хадура і Мухаммада Юссефа аль-Хасурі, яких Мінфін звинувачує у скоєнні хімічних атак, в результаті яких загинули мирні жителі у 2017 і 2018 роках. Ці заходи торкнулися і начальника військової розвідки Уганди генерала Абеля Кандіхо. Казначейство пише, що люди, заарештовані ним "піддавалися жахливим побиттям і іншим жахливим діям, в тому числі сексуальне насильство і смерть від електричного струму, часто призводять до важких травм, а іноді і до смерті".

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