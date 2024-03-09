США ввели санкции против компаний из России и ЦАР, связанных с ЧВК "Вагнера"

Санкции в отношении компаний были введены за их усилия по содействию вредоносной деятельности России в ЦАР. Утверждается, что попавшие под санкции юрлица сыграли важную роль для поддержки действий ЧВК "Вагнера" в Центральноафриканской Республике. Отмечается, что указанные компании стремились получить денежную выгоду от незаконной добычи природных ресурсов и оказывали материальную и финансовую поддержку боевикам из РФ.

Так, Limited Liability Company Broker Expert с офисом в Санкт-Петербурге поставляла товары компаниям, связанным с основателем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным, которые базируются в ЦАР и Судане. Кроме того, Broker Expert была поставщиком касок для наемников ЧВК на территории Украины.

Более того, ЧВК "Вагнера" использовало компанию для регулярного перевода денежных средств для финансирования вредоносной деятельности. Например, на Мадагаскаре связанная с Пригожиным компания, участвовавшая в совместном горнодобывающем предприятии с малагасийским государственным предприятием, получила средства от Broker Expert.

"Россия стремилась использовать эти аффилированные с "Вагнером" компании в своих усилиях как для получения дополнительных доходов из-за границы, так и для продвижения своих интересов в Африке, часто за счет принимающих стран, их институтов и их граждан", - заявил заместитель госсекретаря США по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Э. Нельсон.

В свою очередь, Bois Rouge SARLU, связанная с Евгением Пригожиным, заключила концессию на добычу природных ресурсов в ЦАР в обмен на услуги, которая ЧВК "Вагнера" предоставляла властям республики. Bois Rouge занимается экспортом тропических пород древесины, таких как азобе, ироко, мукулунгу, сапели и тали, в Китай, на Ближний Восток, в Европу и Центральную Азию.

Санкции США против РФ

Соединенные Штаты начали вводить санкции против России после оккупации Крыма в 2014 году. Под американские санкции попали банки, бизнесмены, политики, главари так называемых "ДНР" и "ЛНР".

За десять лет американский список санкций существенно расширился. Новый крупный санкционный пакет против РФ был принят ко второй годовщине российского вторжения в Украину и был опубликован 23 февраля. Новые санкции направлены на более 500 объектов.

В частности, эти санкции направлены против ведущей российской танкерной группы "Совкомфлот" за нарушение установленного странами "Большой семерки" ценового лимита на российскую нефть, а также против 14 нефтяных танкеров, связанных с "Совкомфлотом".

Также сообщалось, что президент США Джо Байден продлил в год действие некоторых указов, регламентирующих введение санкций против России.