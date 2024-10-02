США ввели санкции против израильтян с Западного берега за нападения на палестинцев

Кроме того, Государственный департамент ввел дипломатические санкции в отношении двух мужчин — израильского поселенца Эйтана Ярдени за его причастность к насилию в отношении мирных жителей Западного берега, а также Авихая Суиссы, лидера находящейся под санкциями группы "Ха-Шомер Йош", которая направляет молодых добровольцев на фермы поселенцев по всей территории для силового противостояния палестинцам.

Санкции предполагают заморозку активов, запрет на поездки и выдачу виз. Они вводятся на фоне резкого роста насилия против палестинцев на Западном берегу после начала войны между Израилем и ХАМАС.

Палестинцы сообщают о словесных и физических нападениях, ограничении передвижения и запугивании со стороны поселенцев.

Министерство финансов США заявило, что Hilltop Youth совершила убийства и массовые поджоги. Правозащитные организации и палестинцы утверждают, что группировка стоит за нападениями на палестинские деревни в ответ на предполагаемые попытки помешать строительству поселений.

AP сообщает, что с практическим применением санкций могут возникнуть проблемы, поскольку группа слабо организована и децентрализована. Кроме того, министр финансов Израиля ранее обещал предпринять действия в их интересах.

Ранее поселенцы, подвергшиеся санкциям, рассказывали агентству, что эти меры не оказали существенного влияния на их финансы.

Hilltop Youth уже столкнулась с санкциями со стороны ЕС и Великобритании.

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что "действия этих лиц способствовали созданию среды, в которой процветают насилие и нестабильность, их действия, коллективные и индивидуальные, подрывают мир, безопасность и стабильность на Западном берегу".