США ввели санкции против гражданина Словакии за попытку продажи России оружия из КНДР

По данным ведомства, в период с конца 2022 года по начало 2023 года Ашот Мкртычев работал с официальными лицами КНДР, чтобы получить для России более двух десятков видов оружия и боеприпасов в обмен на различные материалы, в том числе коммерческие самолеты, сырье и товары, которые должны были быть отправлены в КНДР.

В ходе переговоров Мкртычева с официальными лицами КНДР и России было подробно описано взаимовыгодное сотрудничество между Северной Кореей и Россией, включающее финансовые платежи и бартерные соглашения. Он подтвердил готовность России принять военную технику из КНДР с высокопоставленными российскими чиновниками.

Переговоры Мкртычева с этими должностными лицами показали, что необходимые российские приготовления к предлагаемой сделке завершены, и что они готовы принимать материалы от КНДР и передавать их ей.

Он также предоставил официальным лицам КНДР информацию от российских чиновников, вероятно, связанную с его попытками получить военное оборудование для России из КНДР.

Кроме того, Мкртычев работал с одним российским человеком над поиском коммерческих самолетов, пригодных для поставки в КНДР.

Напомним, ранее посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявляла, что Китай и РФ пытаются скрыть зверства КНДР.

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