RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США ввели санкции против 16 чиновников Венесуэлы, связанных с Мадуро, - Reuters

Фото: президент Венесуэлы Николас Мадуро (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

США ввели санкции против 16 союзников президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Это был ответ на фальсификацию результатов выборов и репрессии правительства в отношении оппозиции.

Передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Администрация президента США Джо Байдена заявила о санкциях в четверг, 13 сентября. Это произошло всего через несколько дней после того, как оппозиционный кандидат в президенты Эдмундо Гонсалес был вынужден бежать в Испанию, ведь правительство Мадуро выдало ордер на его арест. Отметим, что США и ряд других стран признают победителем июльских президентских выборов именно лидера оппозиции.

Отмечается, что в среди тех, кого коснулись санкции, были председатель Верховно суда Карислия Родригес, директор избирательного совета Росальда Хиль и вице-президент Национальной ассамблеи Педро Инфанте. В список вошли и другие лица, связанные с выборами, а также военные и сотрудники разведки, которых обвиняют в репрессиях после выборов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в рамках первых карательных мер, Вашингтон в ответ на спорное заявление Мадуро о переизбрании также вводит визовые ограничения для неопределенного числа "связанных с Мадуро" чиновников.

При этом, США не объявили о новых мерах против энергетического сектора страны-члена ОПЕК, который и без того находится под жесткими американскими санкциями. Это в свою очередь, вызывает вопросы о потенциальном воздействии новых мер.

Reuters пишет, что администрация Байдена стремится наказать Мадуро и его сторонников за несоблюдение обещаний провести честные демократические выборы. Одновременно с этим Америка оказывает давление на него, чтобы вынудить начать переговоры с оппозицией.

"Министерство финансов США преследует ключевых должностных лиц, причастных к мошенническим и незаконным заявлениям Мадуро о победе и его жестокому подавлению свободы слова после выборов, в то время как подавляющее большинство венесуэльцев призывают к переменам", - заявил заместитель министра финансов Уолли Адейемо.

В то же время глава венесуэльского МИД Иван Хиль в Telegram сообщил, что правительство страны отвергает "новое преступление агрессии США против Венесуэлы, которое заключается в навязывании "односторонних, незаконных и противоправных" мер против должностных лиц государства.

Напомним, в начале сентября 2024 года стало известно, что США конфисковали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Это произошло в Доминиканской Республике.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВенесуэлаНиколас Мадуро