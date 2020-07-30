США ввели санкції проти сина Асада та ділових партнерів

США оголосили про введення санкцій проти сирійського бізнесмена, а також дев'яти компаній, які є близькими бізнес-партнерами режиму Башара Асада у Сирії. Санкції загрожують і іноземцям, які взаємодіють з людьми з цього списку.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну США.

У список входить син глави держави Хафез Асад, а також двоюрідний брат президента Зухаїр Тауфік Асад, командувач 1-ю танковою дивізією Сирійської арабської армії.

"Башар Асад і його ділові партнери - співучасники руйнування сирійської економіки. Вони витрачають десятки мільйонів доларів кожен місяць, щоб вести війну проти сирійського народу замість того, щоб забезпечувати його основні потреби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Amnesty International, у Сирії урядові війська спільно з російськими союзниками цілеспрямовано завдавати удару з землі та повітря по школах і лікарнях.

Також РБК-Україна писало, що влада США звинуватила міністра оборони Сирії Алі Абдуллу Айюба у перешкоджанні припинення вогню на півночі країни і ввели проти нього санкції.

У березні Помпео заявляв, що військові Російської Федерації вбили десятки турецьких солдатів в ході ескалації в Сирії.