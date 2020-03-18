США ввели санкції проти міністра оборони Сирії

Влада США звинуватила міністра оборони Сирії Алі Абдулли Айюба в перешкоджанні припиненню вогню на півночі країни та ввела проти нього санкції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США.

Як повідомляється, США заморозили все майно і активи сирійського міністра в Америці, а американським громадянам і компаніям заборонено вступати з ним в комерційні транзакції, через те, що Айюб перешкоджав припиненню вогню на півночі Сирії з грудня 2019 року. Такі дії призвели до того, що майже мільйон осіб залишили свої будинки.

Зазначається, що генерал-лейтенант Айюб займає посаду заступника головнокомандувача - міністра оборони Сирії з 2018 року.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки виступають за припинення вогню в сирійській провінції Ідліб та повернення до виконання досягнутої у 2018 році сочинської угоди. Помпео зазначив, що Вашингтон допоможе у питанні досягнення зниження рівня насильства в Сирії та не допущення гуманітарної кризи в провінції Ідліб. Крім того, Помпео наголосив, що Туреччина має повне право на самооборону.