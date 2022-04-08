США ввели санкції проти найбільшого виробника російських військових кораблів

Міністерство фінансів США ввело санкції проти російської компанії "Алроса", яка є світовим лідером з видобутку алмазів. Також під обмеження потрапив суднобудівне держпідприємство ОСК, що виробляє бойові кораблі для ВМФ Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів США.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США внесло до списку санкцій "Алроса" - найбільшу у світі алмазодобувну компанію, на частку якої також припадає 90 відсотків алмазодобувних потужностей Росії.

Під обмеження також потрапило акціонерне товариство "Об'єднана суднобудівна корпорація" (ОСК) і його дочірні компанії. Це російське держпідприємство розробляє і будує більшість надводних і підводних військових кораблів Росії. На верфях ОСК побудовано багато кораблів з тих, які ракетами обстрілювали українські міста.