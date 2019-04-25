США ввели санкції проти глави уряду Чечні

Сполучені Штати Америки ввели санкції відносно глави уряду Чечні Мусліма Хучієва за звинуваченнями у порушенні прав людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті Держдепартаменту США.

Відповідно до американських законів, коли державний секретар володіє достовірною інформацією про те, що іноземні посадові особи причетні до корупції або грубого порушення прав людини, ці особи і їх найближчі родичі не мають права в'їзду до США.

"Департамент володіє достовірною інформацією про причетність Мусліма Хучієва до тортур", - йдеться в повідомленні Державного департаменту США.

Повідомляється, що санкції також введені відносно дружини Хучієва - Сапіят Шабазової.

"Ми відзначаємо, що в недавньому доповіді, підготовленної ОБСЄ, був зроблений висновок про те, що чеченські урядові чиновники безкарно чинять серйозні і тривалі порушення та зловживання у сфері прав людини, беручи участь в "гоніння і переслідування, свавільних чи незаконних арештах або затримання, тортури, насильницьких викраданнях і позасудові страти". Ми знову закликаємо федеральну владу Росії притягти до відповідальності посадових осіб, відповідальних за порушення прав людини в Чечні, в тому числі Мусліма Хучієва", - заявили в департаменті.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що США вводять санкції щодо Центробанку Венесуели. Раніше Міністерство фінансів США вніс до санкційний список чотири іноземні компанії та дев'ять їх танкерів через зв'язки з нафтовим сектором Венесуели.

Крім того, США ввели санкції проти двох підозрюваних в тероризмі громадян Російської Федерації. Як наголошується, що санкції були введені проти вихідця з Чечні Аслана Бютукаева і Татарстану - Айрата Вахітова.