США ввели санкції проти десяток компаній в Іраку та Ірані

США ввели санкції проти 20 компаній в Іраку та Ірані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Так санкції введені проти 20 базованих в Ірані та Іраку компаній, а також проти посадових та інших осіб, які звинувачуються у підтримці терористичних груп.

Міністерство фінансів США заявило про підставні компанії, високопоставлених офіційний осіб і ділових партнерів, які надають підтримку або діють від імені "Корпусу вартових ісламської революції" в Ірані і його філій за кордоном.

А також, що фізичні та юридичні особи особи надають допомогу підтримуваним Іраном терористичним угрупованням в Іраку.

Зазначається, що компанії і приватні особи причетні до контрабанди зброї для Ємену, продажу іранської нафти, внесеної в чорний список США, сирійському уряду, пропагандистським зусиллям в Іраку і залякування іракських політиків.

Нагадаємо, США впроваджують низку винятків у санкціях проти Ірану на тлі поширення коронавірусу Covid-19 в цій країні. Державний секретар США Майкл Помпео закликав Іран в повній мірі і прозоро співпрацювати з міжнародними організаціями допомоги та охорони здоров'я.

Як повідомляло РБК-Україна, від коронавірусу помер колишній посол Ірану у Ватикані Хаді Хосроушахі. 26 лютого він був госпіталізований в одну з лікарень Тегерана. Під час проходження аналізів у нього виявили коронавірус. Наступного дня Хосроушахі помер.