США ввели санкції проти чотирьох губернаторів венесуельських

Зокрема, санкції торкнулися колишнього віце-президента країни Рамона Каррисалеса

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело санкции против четырех губернаторов Венесуэлы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт министерства.

Как отмечается, санкции коснулись бывшего вице-президента страны Рамона Каррисалеса, который занимал эту должность с 2008 по 2010 год.

Он также в разные годы был министром обороны Венесуэлы и министром жилищного строительства. Сейчас он является губернатором штата Апуре.

Кроме того, в список попали губернатор штата Варгас Хорхе Карнейро, бывший с 2004 по 2006 год министром обороны, глава штата Карабобо Рафаэль Лакава и губернатор штата Сулия Омар Прието.

Ранее Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что США будут принимать дальнейшие меры для давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Также сообщалось, что советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон поставил ультиматум армии Венесуэлы, которая блокирует границу с Колумбией.