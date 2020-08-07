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США ввели санкції проти 11 чиновників Гонконгу

Вашингтон, П'ятниця 07 серпня 2020 19:47
США ввели санкції проти 11 чиновників Гонконгу
Фото: Мінфін США (flickr.com/mklinchin)
Автор: Дмитро Левицький

Під американські санкції потрапила голова адміністрації Гонконгу

Сполучені Штати Америки у п'ятницю, 7 серпня, ввели санкції проти 11 гонконгських посадовців за сприяння в обмеженні автономії Гонконгу. Під санкції потрапила голова автономного регіону Керрі Лам.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Так, за підрив автономії Гонконгу та обмеження свободи вираження думок та зібрань громадян Гонконгу під санкції потрапили:

  • Керрі Лам - голова адміністрації Гонконгу;
  • Кріс Тан - комісар поліції Гонконгу;
  • Стівен Ло - колишній комісар Гонконгу;
  • Джон Лі Качю - секретар з держбезпеки Гонконгу;
  • Тереза Ченг - секретар з питань юстиції Гонконгу;
  • Ерік Цанг - секретар з конституційних та материкових питань Гонконгу;
  • Ся Баолун - директор Управління справами Гонконгу;
  • Чжан Сяомін - заступник директора Управління справами Гонконгу;
  • Ерік Чан - генсекретар Комітету з захисту нацбезпеки Гонконгу.

"Сполучені Штати підтримують народ Гонконгу, і ми будемо використовувати наші інструменти та органи влади, щоб переслідувати тих, хто підриває їх автономію", - заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін.

Нагадаємо, раніше пакет санкцій проти Китаю за обмеження автономії Гонконгу ухвалила Рада Євросоюзу; обмеження, зокрема, стосуються експорту обладнання і технологій, які можуть застосовуватися для репресій в Гонконгу.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиКитайГонконгСанкції
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