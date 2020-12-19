США ввели нові санкції проти Китаю

Уряд США ввів торговельні санкції проти Китаю. Обмеження ввели проти понад півсотні китайських суб'єктів, причетних до порушення прав людини, викрадення комерційної таємниці в США і експансії КНР в регіоні.

Про це заявив державний секретар США Майк Помпео, передає прес-служба Держдепу США.

Чотири суб'єкта з Китаю внесені в чорний список через надання уряду КНР матеріалів для ДНК-тестів та високотехнологічного обладнання, що стало проявом істотного порушення прав людини в Китаї.

"США вводять нові обмеження проти окремих суб'єктів діяльності, які підривають нашу національну безпеку і зовнішньополітичні інтереси. Зокрема, Міністерство торгівлі США додало 59 організацій з КНР до свого Переліку контролю експорту", - повідомив Помпео.

Ще 19 фігурантів опинилися у списку санкцій за причетність до викрадення комерційної таємниці американських корпорацій. Як підкреслив Помпео, це підірвало, в тому числі, зусилля США з протидії незаконному обігу ядерних та інших радіоактивних матеріалів.

Окремі обмеження введені проти 36 суб'єктів за їх діяльність, пов'язану з експансією КНР в Південно-Китайському морі.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати ввели візові обмеження щодо низки чиновників Китаю. Їх підозрюють у погрозах різним людям, які не розділяють політику Пекіна.