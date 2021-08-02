ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

США не введуть локдаун, незважаючи на зростання кількості заражених штамом "Дельта", - радник Байдена

Новость на русском →
США, Понеділок 02 серпня 2021 01:57
США не введуть локдаун, незважаючи на зростання кількості заражених штамом "Дельта", - радник Байдена Фото: США не планують вводити новий локдаун, незважаючи на збільшення кількості заражених (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

США не введуть локдаун, незважаючи на зростання кількості заражених штамом "Дельта". Це заявив головний інфекціоніст США, радник президента з питань медицини Ентоні Фаучі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал ABC.

"Я не думаю, що ми побачимо локдаун. Вважаю, що у нас є достатня кількість людей в країні, щоб не дозволити нам потрапити в ситуацію, в якій ми були минулої зими, хоча цього і не вистачить, щоб придушити спалах", - сказав Фаучі.

У той же час він застеріг, що "ситуація буде погіршуватися", оскільки в країні спостерігається зростання захворюваності серед невакцинованих.

Фаучі зазначив, що близько 100 млн осіб в країні досі не зробили щеплення, і додав, що в майбутньому їх, ймовірно, чекає "деяка біль і страждання".

"Ми знову і знову повторюємо, що вирішення цієї проблеми - вакцинація, і тоді цього не відбудеться", - підкреслив Фаучі.

Кількість випадків зараження ковідом в США в останні тижні різко зросла через поширення штаму "Дельта", переважно серед невакцинованих.

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань, в США вакциновано понад 164,4 млн осіб, або 49,5% всього населення.

Раніше ми повідомляли, що "Дельта"-штам став найпоширенішим варіантом COVID - 19 в США.

Також прем'єр-міністр Грузії заявив, що нових локдаунів в країні не буде.

Читайте РБК-Україна в Google News
Локдаун Сполучені Штати Америки Коронавірус "Дельта"
NEWS
Бойовики двічі порушили перемир'я на Донбасі, втрат серед ЗСУ немає
Бойовики двічі порушили перемир'я на Донбасі, втрат серед ЗСУ немає
DAILY
Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа