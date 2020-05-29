У США вперше за 124 роки скасували Бостонський марафон

Організатори Бостонського марафону вперше за 124 роки його існування прийняли рішення скасувати захід. Спочатку забіг був запланований на 20 квітня, проте через пандемію COVID-19 його перенесли на 14 вересня, а зараз стало відомо, що у 2020 році марафон не відбудеться.

Про це повідомляє Бостонська спортивна асоціація (BAA).

Всім учасникам, які були зареєстровані для участі в марафоні 20 квітня 2020 року, буде запропоновано повне відшкодування вступного внеску, пов'язаного з забігом.

"Нашим головним пріоритетом є збереження здоров'я спільноти, а також наших співробітників, учасників, волонтерів, глядачів та вболівальників", - заявив генеральний директор BAA Тому Грилк

Наголошується, що замість Бостонського марафону-2020 буде проведена "віртуальна альтернатива". Учасники віртуального заходу повинні пробігти 42 кілометри за 6 годин і надати організаторам марафону підтвердження часу проходження дистанції.

Всім учасникам віртуального марафону пообіцяли пам'ятні призи.

Нагадаємо, 15 квітня 2013 року під час Бостонського марафону відбулися два вибухи, в результаті яких загинули три людини, 264 людини отримали поранення.

Теракт влаштували уродженці Чечні брати Тамерлан і Джохар Царнаєви. Під час поліцейської операції 26-річний Тамерлан Царнаев загинув при затриманні під колесами автомобіля, яким керував його брат Джохар. 21-річний Джохар тоді отримав поранення, але медики врятували його життя, після чого він постав перед судом.

У травні 2015 року суд присяжних засудив Джохара Царнаєва до смертної кари.

Через два місяці суд США підтвердив смертний вирок Джохару Царнаєву.