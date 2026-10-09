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В США впервые со времен Второй мировой войны проведут военную казнь и покажут ее вживую

05:00 09.10.2026 Пт
3 мин
aimg Юлия Маловичко
В США впервые со времен Второй мировой войны проведут военную казнь и покажут ее вживую Фото: глава Пентагона Пит Хегсет (Getty Images)
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В США планируют провести публичную трансляцию казни бывшего военного Нидала Хасана, осужденного за массовое убийство на военной базе Форт-Гуд в Техасе.

Об этом заявил глава Министерства войны США Пит Хегсет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Нидал Хасан должен быть расстрелян 3 декабря 2026 года. Пит Гегсет заявил, что общественность сможет наблюдать за исполнением приговора.

Во время интервью телеканалу Real America's Voice глава Пентагона подтвердил, что приговор будет исполнен с помощью расстрельной команды военнослужащих.

По его словам, казнь сделают публичной, чтобы продемонстрировать последствия тяжких преступлений.

"Мы позаботимся о том, чтобы люди могли это увидеть, чтобы это было публично, ведь люди должны понимать, что за такие вещи грядут серьезные последствия", - заявил Гегсет.

Впоследствии представитель американского оборонного ведомства подтвердил Reuters, что казнь будут транслироваться вживую. Детали организации трансляции обещают обнародовать позже.

Когда и где произойдет казнь

По словам Гегсета, исполнение смертного приговора запланировано на 3 декабря в 13.00 по местному времени на базе Форт-Гуд в Техасе.

Дату и время выбрали неслучайно: они должны соответствовать обстоятельствам нападения, которое Хасан совершил 5 ноября 2009 года. Тогда он открыл огонь в центре военной базы.

Президент США Дональд Трамп одобрил казнь по рекомендации Гегсета. Согласно американскому военному законодательству, для исполнения смертного приговора из-за расстрела нужно согласование президента.

За что осудили Нидала Хасана

Нидал Хасан – бывший майор армии США и военный психиатр. В ноябре 2009 года он открыл огонь по военнослужащим в центре подготовки на базе Форт-Гуд.

В результате нападения погибли 13 человек, еще 32 получили ранения. Во время задержания Хасан получил ранения от полиции и остался частично парализованным.

В августе 2013 года военный суд признал его виновным по 45 пунктам обвинения, связанным с умышленным убийством и покушением на убийство. Суд назначил ему смертную казнь.

В ходе судебного процесса Хасан признал свою причастность к стрельбе. Он объяснял свои действия стремлением помешать американским военным отправиться в Афганистан.

Почему эта казнь является исключительной

Казнь Хасана может стать первой казнью американского военного с помощью расстрела со времен Второй мировой войны. Последний раз такой способ казни в армии США применили в 1945 году, когда рядового Эдди Словика расстреляли во Франции за дезертирство.

Последняя известная казнь по приговору американского военного суда произошла в 1961 году – тогда осужденного повесили.

Публичная трансляция исполнения смертного приговора также станет беспрецедентным шагом в современной истории США. В последний раз задокументированная публичная казнь в стране произошла в 1936 году в штате Кентукки.

Решение по Хасану приняли на фоне более широких изменений в политике администрации Трампа по отношению к смертной казни.

В апреле 2026 года американские власти расширили перечень разрешенных методов исполнения федеральных смертных приговоров, включив в него, в частности, расстрел, электрический стул и удушение газом.

Напомним, в апреле этого года США добавили расстрелы, электрокресла и газ к методам федеральных казней. Минюст США объяснил решение сложностями с получением препаратов для смертельных инъекций.

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