США відновлять евакуаційні рейси з Афганістану до кінця року, - WSJ

США відновлять евакуаційні рейси з Афганістану до кінця року. Держдепартамент планує вивезти залишилися в країні американців і деяких шукачів віз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Strett Journal.
Як розповів виданню високопоставлений чиновник Держдепартаменту, США планують відновити евакуаційні рейси з Афганістану до кінця року. Польоти будуть оплачені американською стороною.
За словами джерела газети, з Афганістану планується вивезти громадян США, що залишилися в країні, і деяких шукачів американської візи. Співрозмовник видання не уточнив дату відновлення евакуаційних рейсів.
Нагадаємо, наприкінці вересня представник Держдепартаменту повідомив, що після виведення військ США з Афганістану в країні залишилося близько 100 американських громадян.