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США відновлять евакуаційні рейси з Афганістану до кінця року, - WSJ

Автор: Дмитрий Кузнецов

США відновлять евакуаційні рейси з Афганістану до кінця року. Держдепартамент планує вивезти залишилися в країні американців і деяких шукачів віз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Strett Journal.

Як розповів виданню високопоставлений чиновник Держдепартаменту, США планують відновити евакуаційні рейси з Афганістану до кінця року. Польоти будуть оплачені американською стороною.

За словами джерела газети, з Афганістану планується вивезти громадян США, що залишилися в країні, і деяких шукачів американської візи. Співрозмовник видання не уточнив дату відновлення евакуаційних рейсів.

Нагадаємо, наприкінці вересня представник Держдепартаменту повідомив, що після виведення військ США з Афганістану в країні залишилося близько 100 американських громадян.

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Сполучені Штати АмерикиАфганистанДержавний департамент США