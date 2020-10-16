США відновлюють польоти в районі окупованого Криму

США дозволяють своїм авіакомпаніям здійснювати польоти в "певних районах" повітряного простору окупованого Сімферополя. Разом з тим заборону на польоти над Дніпром продовжено.

Про це йдеться в постанові Федерального авіаційного управління (FAA), розміщеному на сайті Федерального реєстру США.

Польоти в районі окупованого Криму поновлюються з 27 жовтня.

"У зв'язку зі зміною умов в Україні та супутніми ризиками для цивільної авіації США не продовжують заборону на окремі рейси в певних районах Сімферополя, термін дії якої закінчується 27 жовтня 2020 року", - підкреслюється в документі.

Розпорядження набере чинності після закінчення зазначеного періоду.

Разом з тим заборону на польоти над Дніпром продовжили на 12 місяців - до 27 жовтня 2021 року - через потенційну небезпеку для цивільної авіації у зв'язку з тривалими військовими діями на сході України.

FAA заборонило проліт американських літаків над Сімферополем і Дніпром (з середини травня 2016 року - Дніпром - ред.) на початку 2014 року, щоб уникнути потенційної небезпеки.

Зазначимо, після анексії АР Крим, Україна заборонила зліт-посадку з аеропорту "Сімферополь" всім авіакомпаніям і закрила повітряний простір над усією територією півострова.

У цілому з березня 2014 року число незаконних перетинань повітряних кордонів України, в межах окупованого півострова перевищила 200 тисяч. Однак до 2019 року жодна авіакомпанія не понесла за це фінансової відповідальності.

І тільки в грудні 2019 року вперше з часу анексії Криму в український бюджет надійшли гроші, стягнені в якості штрафу за порушення повітряного простору.