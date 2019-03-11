США є найбільшим експортером зброї в світі, - SIPRI

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Експорт озброєнь з Росії в 2014-2018 роках скоротився на 17 відсотків

США займають перше місце в якості світового експортера озброєнь, Росія залишається другою такою країною. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звіт, оприлюднений 11 березня Стокгольмським міжнародним інститутом досліджень миру (SIPRI).

Як зазначається, за період 2014-18 років американський експорт зріс до 36 відсотків від загальної кількості (з 30% в попередньому періоді). Разом з тим, США за цей період експортували зброю у щонайменше 98 країн.

"США ще більше зміцнили свої позиції в якості провідного постачальника озброєнь у світі", - йдеться у звіті.

У той самий момент, експорт озброєнь з Росії в 2014-2018 роках скоротився на 17 відсотків через скорочення імпорту зброї Індією і Венесуелою.

Після США та РФ, третє місце по експорту озброєнь займає Франція (6,8 відсотка від загального світового обсягу). Потім Німеччина та Китай.

Згідно зі звітом, в 2014-2018 роках Україна скоротила експорт зброї на 47% в порівнянні з 2009-2013 роками.

Серед імпортерів зброї лідером стала Саудівська Аравія (12 відсотків в порівнянні з 4,3% в попередній п’ятирічці). Загальний обсяг імпорту за останні 5 років зріс на 192 відсотки. Індія стала другим за величиною імпортером - найбільшими постачальниками для неї стали Росія (58 відсотків), Ізраїль (15 відсотків) і США (12 відсотків).

У звіті, опублікованому в грудні 2018 року, SIPRI повідомляв, що експорт озброєнь компаніями США в 2017 році склав 222,6 мільярда доларів, в той час як російський експорт озброєнь оцінили у 37,7 мільярда доларів за цей рік.

Нагадаємо, верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Кертіс Скапарротті заявляв, що США будуть розглядати поставки Україні снайперської зброї і озброєнь для українських військово-морських сил.