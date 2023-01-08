В США вышла на свободу одна из самых опасных шпионок "Холодной войны"

Ана Монтес на протяжении почти 17 лет вела успешную шпионскую деятельность, передавая кубинским властям совершенно секретную информацию разведки США. В частности, считается, что она скомпрометировала четырех агентов ЦРУ на Кубе.

Монтес также раскрыла секретную спутниковую систему под кодовым названием "Мисти", которую США разработали для сбора информации о Кубе, Китае, России и Иране.

Согласно данным следствия, Ана Монтес была завербована в 1984 году. Она согласилась работать на иностранную разведку. Женщина была возмущена тем, что США поддерживали повстанцев Контрас в Никарагуа, подозреваемых в совершении военных преступлений и других зверств в стране.

На протяжении многих лет своей шпионской деятельности Монтес каждые несколько недель встречалась с кубинскими кураторами в ресторанах Вашингтона. Секретную информацию она посылала закодированными сообщениями на пейджер, а приказы получала с помощью коротковолнового радио.

Монтес задержали в сентябре 2001 года, через десять дней после терактов 11 сентября. Ей предъявили обвинение в шпионаже в пользу Кубы. Она признала вину, после чего в октябре 2002 года получила 25 лет тюремного заключения.

Монтес вышла на свободу 6 января этого года, отсидев 21 год и три месяца. Ее освободили раньше срока за хорошее поведение.

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