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США выдвинули условие Турции по продаже истребителей F-16

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Четверг 26 января 2023 19:59
США выдвинули условие Турции по продаже истребителей F-16 Фото: Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Администрация президента США Джо Байдена доносила до Турции условия продажи истребителей F-16. Речь идет об одобрении Анкарой заявок на вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление замгоссекретаря США Виктории Нуланд во время слушаний в Конгрессе.

"Мы именно об этом говорили нашим турецким союзникам. Конгресс, вероятно, будет относиться к продаже F-16 Анкаре гораздо благосклоннее после ратификации Турцией документов о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО", - заявила Нуланд.

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит больше ждать поддержки ее заявки в НАТО от страны после скандальных акций в Стокгольме.

Что этому предшествовало

В субботу, 21 января, в центре Стокгольма прошел митинг против вступления Швеции в НАТО. Датский ультраправый политик Расмус Палудан, возглавляющий антиисламскую партию Stram Kurs, сжег Коран перед зданием посольства Турции в Стокгольме. Акцию протеста разрешили в Швеции.

При этом премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон осудил действия участников акции в Стокгольме. Он извинился перед мусульманами за поджог Корана.

"Свобода слова - фундаментальная часть демократии. Но то, что законно, необязательно приемлемо. Сожжение книг, которые для многих святыми, является поступком глубокого неуважения. Я хочу выразить свое соболезнование всем мусульманам, обиженным тем, что произошло сегодня в Стокгольме", - написал политик в Twitter.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена готовится получить одобрение Конгресса по продаже Турции новых реактивных истребителей F-16 на сумму 20 миллиардов долларов.

Позже американская администрация направила Конгрессу США запрос на продажу Турции истребителей-бомбардировщиков F-16.

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