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США потребовали от Израиля завершить войну с ХАМАСом до конца года, - Politico

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Администрация президента США Джо Байдена дала Израилю срок до конца года, чтобы завершить войну с ХАМАСом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Этот срок подчеркнул госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Израиль на этой неделе. Однако заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что Белый дом не навязывает Израилю жестких сроков для завершения военной операции в Секторе Газа.

Однако, когда израильские официальные лица изложили главному американскому дипломату свои планы, заявив, что боевые действия на юге Газы продлятся несколько месяцев, Блинкен, как сообщается, резко ответил: "У вас нет столько кредитов". Но израильские лидеры готовы взять овердрафт.

Высокопоставленный израильский чиновник на условиях анонимности заявил, что США советовали Израилю не входить в Газу. 

"Мы вошли в Газу, потому что только так мы могли уничтожить ХАМАС и освободить наших заложников. Они говорили нам: не ходите в туннели террористов. Но если мы не войдем в туннели, мы никак не сможем уничтожить ХАМАС. Они говорили нам не заходить в больницы, несмотря на то, что они используются ХАМАСом в качестве командных и контрольных центров, но мы зашли в эти больницы и сделали то, что должны были сделать. И мы будем делать все, что нужно, чтобы достичь решающей победы", - заявил он.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа атаковали Израиль. Во время нападения террористы убивали и похищали не только военных, но и гражданских. В частности, Израиль регулярно обстреливали из Сектора Газа. Тель-Авив со своей стороны начал операцию против террористов и наступательную активность на Секторе Газа.

24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие. Тогда же стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, однако решили продлить его еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа и заявил, что ХАМАС нарушил условия перемирия.

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Соединенные Штаты АмерикиИзраильСектор ГазаХАМАС