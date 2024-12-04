США разоблачили сеть, которая помогала элитам РФ обходить санкции и отмывать деньги

Соединенные Штаты сегодня ввели новые санкции, связанные с Россией. Они нацелены на незаконную финансовую сеть, которая позволяла российской элите использовать цифровые активы для обхода санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания, новые санкции направлены против пяти физических и четырех юридических лиц. Их связывают с "разветвленной международной сетью предприятий и сотрудников, которые способствовали существенному обходу санкций", известной как TGR Group.

В списке также оказалась организация, которая находится в Вайоминге. Она частично принадлежит лицу, которое уже находится под санкциями.

"Через TGR Group российская элита пыталась использовать цифровые активы - в частности, обеспеченные долларами США стабильные монеты - для обхода американских и международных санкций и дальнейшего обогащения себя и Кремля", - заявил исполняющий обязанности заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Смит.

В действия этой сети входит:

отмывание средств, связанных с организациями, находящимися под санкциями;

предоставление незарегистрированной услуги по обмену наличных денег и криптовалюты;

получение наличных денег и предоставление их клиентам в виде криптовалюты;

предоставление услуги предоплаченных кредитных карт;

сокрытие источника средств, чтобы позволить состоятельным российским гражданам приобрести недвижимость в Великобритании.

Новые санкции направлены на то, чтобы запретить физическим и юридическим лицам США проводить любые операции с объектами санкций и замораживают любые принадлежащие США активы, принадлежащие физическим и юридическим лицам, попавшим под санкции.