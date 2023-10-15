США не исключают ввода войск для освобождения заложников из Сектора Газа, - Кирби

"Я не буду ничего исключать (возможность ввода американских войск на территорию, - ред.), когда речь идет о возвращении наших заложников домой. Мы работаем над этим буквально по часам, но, опять же, для того, чтобы выработать конкретные варианты политики, необходимо иметь гораздо больше контекстной информации, чем та, которая доступна для использования сейчас, и мы работаем над этим", - заявил он.

Считается, что ХАМАС удерживает в заложниках более 100 человек, включая гражданских лиц, израильских солдат и неизвестное число американцев.

"Нет никаких планов или намерений вводить американские войска для участия в боевых действиях между Израилем и ХАМАС", - подчеркнул Кирби.

Отвечая на вопрос о том, будут ли США вводить войска на территорию страны специально для освобождения американцев, Кирби указал на неопределенность в деталях местонахождения и количества заложников.

"Мы активно пытаемся выяснить, где именно они находятся, то есть, Шеннон, мы даже не знаем, сколько их точно. Мы видели небольшую горстку, мы знаем, что их может быть больше, чем мы знаем, что они могут быть в разных группах, их могут перемещать", - сказал Кирби, отметив, что США должны быть "осторожны" в публичном обсуждении усилий по возвращению заложников домой.

Вторжение ХАМАС в Израиль

7 октября террористы ХАМАС атаковали Израиль со стороны сектора Газа. Боевики захватили заложников, убили сотни гражданских и взяли под контроль некоторые военные объекты.

Израиль, со своей стороны, заявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Позже Израиль пообещал уничтожить террористическую группировку ХАМАС, правящую сектором Газа, в отместку за самое смертельное нападение на еврейское гражданское население со времен Холокоста.

Израиль заявил, что не будет ни одного гуманитарного прорыва в осаде сектора Газа до тех пор, пока все заложники, захваченные ХАМАСом, не будут освобождены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.