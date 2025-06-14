США отмечают День армии и 79-летие Трампа. Почему президента "поздравляют" протестами

14 июня в Соединенных Штатах празднуют и протестуют. Страна отмечает 250 лет со дня создания армии и День флага. Также сегодня день рождения президента Дональда Трампа. В то же время в разных городах страны запланированы миллионные протесты, связанные с недовольством политикой главы Белого дома.

Подробнее о событиях в США – в материале РБК-Украина .

Главное:

Что известно о грандиозном военном параде в Вашингтоне?

Что Дональд Трамп говорит о праздновании?

Протесты "Без королей" и "Выгоним клоунов". Кто их организует?

Как Белый дом реагирует на запланированные протесты?

Парад в честь Армии США

14 июня в Вашингтоне состоится масштабный военный парад, посвященный 250-летию со дня основания Армии США. Это событие также совпадает с Днем флага и 79-м днем ​​рождения президента Дональда Трампа.

В параде примут участие:

6700 военнослужащих ;

; 150 транспортных средств , включая 28 танков Abrams, 28 боевых машин Bradley, 28 машин Stryker и 4 самоходных гаубицы Paladin;

, включая 28 танков Abrams, 28 боевых машин Bradley, 28 машин Stryker и 4 самоходных гаубицы Paladin; более 50 самолетов и вертолетов ;

; 24 лошади;

8 оркестров.

Утром на Национальной аллее в Вашингтоне стартует фестиваль по случаю праздника, который продлится весь день.

Военная процессия начнет движение в 18:30 (в 01:30 15 июня по Киеву) возле здания Пентагона и пройдет через Мемориальный мост, дальше по проспекту Конституции до 15-й улицы.

После парада запланировано приземление парашютистов "Золотых рыцарей" в южной части президентского парка Эллипс. Они должны вручить Дональду Трампу американский флаг.

Именно в этом парке будет обустроена трибуна для президентского смотра, зрительские места и концертная сцена, где в 20:00 по местному времени запланировано выступление музыкальных кантри-исполнителей. Завершится празднование фейерверком в 21.45.

Фото: военная техника в Вашингтоне (x.com/PenguinSix)

Трамп исполняет свое давнее желание?

Президент США Дональд Трамп предлагал провести масштабный военный парад еще во время своей первой каденции.

Однако этот план в конце концов был отклонен из-за огромных затрат (по одной из оценок, более 90 млн долларов) и других логистических проблем. В частности, представители городских властей тогда утверждали, что проезд танков и другой тяжелой бронированной техники "уничтожит" дороги.

С началом своего второго президентства Дональд Трамп вернулся к идее парада. Глава Белого дома заявил, что "хочет это сделать и немного похвастаться".

Он отметил, что парад должен стать "прекрасным зрелищем, достойным службы и жертвы американских солдат". Президент выразил убеждение, что военных и роль США в победах в Первой и Второй мировых войнах следует чествовать так, как это делают другие страны со своими армиями.

"Это будет парад, подобного которому, я не знаю, был ли у нас когда-нибудь подобный парад. Это будет невероятно", – сказал Трамп, добавив, что "тысячи и тысячи солдат" пройдут по улицам в военной форме из разных эпох американской армии.

Впрочем, организаторам пришлось немного сократить процессию, по сравнению с первоначальным планом. Чтобы предотвратить повреждение дорог и мостов, танки будут ехать только вдоль отдельных участков.

Стоимость парада и его значение

Во сколько обойдется нынешний парад не сообщалось. По информации AP News, чиновники ожидают, что он будет стоить десятки миллионов долларов.

Как пишет Axios, в Армии США оценили стоимость мероприятия примерно в 25-45 млн долларов, без учета расходов на безопасность, которую будут обеспечивать Секретная служба и правоохранительные органы.

Стоит отметить, что парад 14 июня был классифицирован как национальное специальное мероприятие безопасности – наравне с инаугурацией президента.

The U.S. Army prepares for its 250th anniversary celebration parade Saturday in Washington, D.C.

pic.twitter.com/gcp0jzRXbK — RedWave Press (@RedWave_Press) June 13, 2025

Журналисты Axios отмечают, что многие расценивают это грандиозное мероприятие как личный подарок Трампу, который давно мечтал о подобном военном параде.

Однако Пентагон и Армия США неоднократно уверяли, что парад посвящен исключительно 250-летию вооруженных сил.

На вопрос, будет ли праздновать армия день рождения Трампа, спикер вооруженных сил США Стив Уоррен ответил: "Никаких планов. Это день рождения армии уже 250 лет – до этого у нас было 249 таких праздников".

Отметим, последний раз войска проходили парадом в Вашингтоне в 1991 году, когда президент Джордж Буш-старший чествовал военнослужащих времен войны в Персидском заливе.

Масштабные протесты 14 июня

Одновременно с празднованием Дня армии в Вашингтоне более 100 продемократических организаций анонсировали масштабные протесты по всей стране под названием "Без королей" (No Kings).

Эти акции запланированы более чем в 1800 городах во всех 50 штатах США, а также в нескольких странах за пределами США: в Великобритании, Германии, Италии, Португалии, Колумбии и Малави.

Фото: карта городов, где запланированы протесты (nokings.org)

Организаторы, в частности группа Indivisible, ожидают участия миллионов людей, называя это величайшим однодневным митингом против Трампа с начала его второй администрации.

Главная цель протестов – отвергнуть авторитаризм и понятие "короля" в Америке, а также противостоять тому, что они считают использованием военного зрелища для личного превознесения.

Лозунг движения: "В Америке мы не делаем королей". Протесты описываются как "общенациональный день неповиновения", чтобы показать, как выглядит демократия.

"Эта страна не принадлежит королю, и мы не позволим ему устроить себе парад, финансируемый десятками миллионов долларов наших налогоплательщиков, одновременно воруя у нас и лишая нас наших прав, свобод и программ, на которые полагаются наши семьи", – заявили в Indivisible.

Основные месседжи протестующих:

Отвержение авторитаризма и "королевского" правления.

Противодействие использованию военного наследия для саморекламы Трампа.

Несогласие с недавними действиями администрации по иммиграционному контролю.

"Дональд Трамп хочет танки на улицах и телевизионную демонстрацию доминирования на свой день рождения. Зрелище, призванное выглядеть как сила. Но настоящая сила не в Вашингтоне. Она поднимается везде", – говорится на сайте No Kings.

Фото: на протестах 14 июня ожидают миллионы участников (nokings.org)

Организаторы говорят, что сознательно избегают проведения масштабных акций протеста непосредственно в Вашингтоне, чтобы избежать прямой конфронтации, а также не дать администрации Трампа повода для эскалации и подавления мирных протестов.

Кроме движения "Без королей", женское движение Women's March организует еще одну кампанию протеста под названием "Выгони клоунов" (Boot the Clowns), к которой уже присоединились более 13 тысяч участников в 320 городах.

Реакция Трампа на протесты и меры безопасности

Напряженность в США растет не только из-за анонсированных событий на 14 июня, но и из-за предыдущих беспорядков.

С 6 июня в Лос-Анджелесе начались массовые протесты против рейдов Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), направленных против нелегальных иммигрантов. 8 июня в городе горели автомобили и здания, были сообщения о мародерстве, несколько человек получили ранения.

В ответ на это президент Дональд Трамп приказал отправить в Лос-Анджелес 2000 бойцов Национальной гвардии. Это решение вызвало резкую критику со стороны мэра Лос-Анджелеса Карен Басса и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Подробнее о ситуации – в отдельном материале РБК-Украина.

Реагируя на анонс протестов "Без королей" Дональд Трамп, предупредил, что любые протесты во время парада 14 июня "столкнутся с применением большой силы".

"Мы собираемся праздновать масштабно в субботу. Если какие-то протестующие захотят выйти, их встретят очень большой силой", – заявил президент США. Он также назвал потенциальных протестующих "людьми, которые ненавидят нашу страну".

За несколько дней до проведения парада Секретная служба США и представители Вашингтона заявили, что они отслеживают девять небольших протестов и не ожидают насилия.

Известно, что в связи с празднованием в Вашингтоне будут действовать усиленные меры безопасности. Установлены металлоискатели для проверки участников и зрителей, бетонные барьеры для контроля движения и защиты от потенциальных угроз.

Для наблюдения за толпой зрителей и оперативного реагирования задействуют дроны. Охранять порядок будут тысячи полицейских и около 7 тысяч военных.

Кроме того, из-за парада будет приостановлена ​​работа аэропорта имени Рональда Рейгана, а также введены временные ограничения на полеты в районе Вашингтона.

При подготовке материала использовались: публикации Axios, AP News, ABCNews, информация сайтов America250 и No Kings.