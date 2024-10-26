В США отмечают активизацию онлайн-дискуссий о "гражданской войне"
По данным доклада Министерства внутренней безопасности США, разведывательные органы США отмечают рост онлайн-дискуссий среди внутренних экстремистов о подготовке к тому, что они считают неизбежной гражданской войной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Обсуждения, которые в основном проходят на анонимных, немодерируемых онлайн-форумах, связаны с выборами 2024 года и проблемами иммиграции.
"Некоторые внутренние воинствующие экстремисты (ВЭ) реагируют на избирательный сезон 2024 года и важные политические вопросы, занимаясь незаконной подготовительной или насильственной деятельностью, которую они связывают с надвигающейся гражданской войной, что повышает риск насилия в отношении правительственных объектов и идеологических оппонентов", — говорится в отчете Управления разведки и анализа Министерства внутренней безопасности.
Отчет от 6 сентября 2024 года отражает широко распространенные опасения, что насилие может омрачить выборы.
По данным отчета, по меньшей мере пять человек, которые продвигали идею неминуемой гражданской войны в этом году, столкнулись с уголовными обвинениями. Четверо обвиняются в угрозах насилием или подготовке к насилию. Пятый обвиняется в убийстве и обезглавливании своего отца, отставного федерального служащего, в попытке "спасти Америку от предателей" в предполагаемой войне между правительством и гражданами.
В отчете DHS говорится, что спровоцировать насилие могут "мошенничества на выборах", страх массовой миграции и преступлений, совершенных негражданами США. Один интернет-пользователь сказал, что гипотетический указ о предоставлении гражданства мигрантам оправдает убийство, говорится в документе.
В докладе содержится предупреждение о возможности насилия, однако отмечается, что масштабные действия экстремистов маловероятны из-за проникновения правоохранительных органов в онлайн-группы.
Однако в документе также говорится, что экстремисты все чаще используют зашифрованные каналы, чтобы ограничить доступ федеральных служб к своим коммуникациям.
Напомним, в меморандуме, опубликованном недавно Управлением директора национальной разведки, говорится, что Россия и Иран могут попытаться спровоцировать насильственные протесты в США после президентских выборов в следующем месяце.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.