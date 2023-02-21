США отреагировали на выход России из ядерного договора: наша позиция неизменна

"Последствия заявления России о том, что оно приостанавливает переговоры о контроле над ядерными вооружениями, непонятны, а ядерная позиция США остается неизменной", - заявил он.

Однако спикер Департамента США не сообщил, будет ли практическое влияние.

По его словам, в этом году США публично объявили, что Россия не придерживается договора "Новый старт", поэтому Вашингтон будет наблюдать, какие шаги на самом деле предпринимает Москва.

"Мы пока не видели никаких причин для смены нашей ядерной позиции, нашей стратегической позиции", - подчеркнул Нед Прайс.