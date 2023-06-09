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США объявили крупный пакет военной помощи Украине. Что в него войдет

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Валерия Полищук

Соединенные Штаты Америки (США) выделяют очередной пакет военной помощи для Украины. Его стоимость превышает 2 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Новый пакет военной помощи от США включает в себя критически важные средства ПВО и боеприпасы, которые предоставляются в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI).

В частности, пакет помощи включает:

  • дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;
  • системы ПВО HAWK и ракеты;
  • 105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды;
  • Беспилотные авиационные системы Puma;
  • боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;
  • поддержка мероприятий по обучению, техническому обслуживанию и поддержанию.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности", - говорится в сообщении.

Как писал Bloomberg, в этот пакет войдут ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и Hawk.

Ранее на этой неделе официальный представитель Белого дома Джон Кирби анонсировал дополнительную военную помощь, а также заверил, что США продолжат обеспечивать успех Украины на поле боя.

А еще госсекретарь Энтони Блинкен говорил, что Украина может рассчитывать на мощный пакет по итогам саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

В предыдущий американский пакет на 300 млн долларов вошли боеприпасы для Patriot, ракеты AIM-7, системы ПВО Avenger, артиллерийские снаряды, авиационные ракеты Zuni, более 30 млн патронов и другое вооружение.

С начала полномасштабного вторжения России американские партнеры предоставили Украине военной помощи на 37,6 млрд долларов.

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