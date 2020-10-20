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У США утилізували дефектні російські апарати ШВЛ

Автор: Надія Собенко

Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій США (FEMA) утилізувало російські апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ). Навесні Росія передала Штатам 45 апаратів ШВЛ.

Про це повідомляє BuzzFeed.

Йдеться про йде про апарати, які в березні Росія надіслала в США на прохання президента США Дональда Трампа. Тоді американська влада готувалась до великої хвилі тяжкохворих на коронавірус. У відповідь на цей запит Москва відправила 45 апаратів ШВЛ та інші медичні матеріали в ящиках з написом “З Росії з любов’ю”.

У квітні FEMA розподілила апарати по лікарням Нью-Йорка та Нью-Джерсі. Проте їх не застосовували у лікування пацієнтів через технічні проблеми, які почались одразу як техніку передали із РФ.

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За даними FEMA, апарати по факту утилізовані. Водночас, коли саме "допомогу" Росії відправили на смітник невідомо, оскільки ще в травні у відомстві повідомляли про переміщення їх на склади через технічні проблеми.

Зокрема, використання російських апаратів вимагало спеціальних адаптерів, яких не було в лікарнях. А декілька моделей взагалі загорілись в російських лікарнях, після чого їх виробництво зупинили.

Зазначається, що виробник цієї техніки перебуває у санкційному списку США.

Нагадаємо, декілька таких апаратів ШВЛ загорілись в російських лікарнях, після чого їхнє виробництво було зупинено.

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