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У США успішно пересадили нирку, яку вирощували в тілі тварини

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США , Середа 20 жовтня 2021 16:29
У США успішно пересадили нирку, яку вирощували в тілі тварини Фото: у США успішно пересадили нирку, яку вирощували в тілі тварини ()
Автор: Сергій Пишкін

Хірурги медцентру Лангон при Університеті Нью-Йорка успішно пересадили пацієнту нирку, яка була вирощена в тілі генномодифікованої свині. Протягом декількох днів - орган функціонував й не був відторгнутий.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на APnews.

За словами доктора Роберта Монтгомері, який очолював групу хірургів, після трансплантації - нирка нормально функціонувала й не була відторгнута організмом попри хвилювання лікарів.

Орган пересаджували чоловіку з мертвим мозком й порушенням роботи нирок. Перед цим його планували від’єднати від апарату життєзабезпечення.

Нирку приєднали до великих кровоносних судин поза тілом пацієнта. Протягом декількох днів лікарі спостерігали за її роботою.

Біотехнологічна компанія United Therapeutics вивела близько 100 генномодифікованих свиней у яких немає гена, який виробляє цукор що призводить до негайної атаки імунної системи людини.

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