США успішно випробували гіперзвукову ракету, проте вирішили не афішувати
США провели успішні випробування гіперзвукової ракети в середині березня, але не розголошували це два тижні, щоб уникнути ескалації напруженості у відносинах з РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами американського чиновника, ракета HAWC була запущена з бомбардувальника B-52 біля західного узбережжя "в ході першого успішного випробування версії системи Lockheed Martin".
Таке випробування відбулося через кілька днів після того, як в Росії заявили про застосування своєї гіперзвукової ракети при обстрілі західної області України (по Яворівському полігону).
Як пояснив журналістам представник міністерства оборони США, їх небажання розголошувати свої випробування пов'язані з планами президента Джо Байдена в той час здійснити візит до союзників по НАТО в Європі та до Польщі, де американський лідер зустрівся з главами МЗС і Міноборони України.
Раніше повідомлялося, що американські військові скасували випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III через ядерну напруженість в Росії.
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