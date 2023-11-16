"США предвзяты". Азербайджан отказался от переговоров с Арменией в Вашингтоне

Встреча между Азербайджаном и Арменией на уровне министров иностранных дел не состоится в Вашингтоне. Это связано с позицией США насчет конфликта между двумя странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Азербайджана.

В ведомстве возмутились из-за заявлений помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена, которые он произнес в среду, 15 ноября, в комитете по иностранным делам Палаты представителей. Азербайджан считает их "односторонними и предвзятыми".

Что сказал О'Брайен

Помощник американского государственного секретаря обвинил Азербайджан в том, что его действия привели к выезду более 100 тысяч этнических армян из Нагорного Карабаха.

При этом чиновник добавил, что США не будут предоставлять Азербайджану военную и другую помощь, пока не будет прогресса в мирном соглашении с Арменией.

Реакция Азербайджана

В МИД Азербайджана обвинили американского чиновника в том, что он отказался упоминать о "незаконном размещении более 10 тысяч военных Армении в Нагорном Карабахе".

Также, как отметили в министерстве, О'Брайен не напомнил и об отсутствии реакции Армении на мирные предложения Азербайджана.

Баку обвинило Вашингтон в том, что он продолжает предоставлять помощь Армении, несмотря на то, что "она является агрессором и источником дестабилизации в регионе".

"Такой односторонний подход США может привести к потере их посреднической роли. В этих условиях важно отметить, что мы не считаем возможным проведение предлагаемой встречи на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении 20 ноября 2023 года в Вашингтоне", - уточнили в ведомстве.

Операция Азербайджана в Нагорном Карабахе

Напомним, 19 сентября Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Нагорном Карабахе. Операция Баку продлилась ровно один день - войскам удалось взять регион под свой контроль.

После этого премьер Армении Никол Пашинян признал Нагорный Карабах в составе Азербайджана. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности подписать мирное соглашение.