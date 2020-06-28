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Прінстонський університет відмовився від імені президента Вільсона через расизм

Новини » В світі     28.06.2020 - 05:44

Опікунська рада вирішила, що расистські погляди і політика Вільсона роблять його ім'я невідповідним для факультету

Прінстонський університет, США, виключив з назв факультету та коледжу ім'я 28-го президента США Вудро Вільсона через расизм. Рішення було прийнято за підсумками зборів опікунської ради.

Відповідне заяву опубліковано на сайті навчального закладу.

"Опікунська рада дійшла висновку, що расистські погляди і політика Вільсона роблять його ім'я невідповідним для факультету суспільних і міжнародних відносин та житлової будівлі коледжу, викладачі, студенти та випускники яких повинні рішуче виступати проти расизму у всіх його проявах", - зазначив ректор університету Крістофер Айсгрубер.

За його словами, це рішення може здатися занадто суворим, оскільки саме завдяки Вільсону навчальний заклад отримав статус провідного дослідницького університету.

Однак, за словами Айсгрубера, факультету і будівлі університетського коледжу було присвоєно ім'я цього американського політика "незалежно від його расизму або, швидше, навіть всупереч йому".

"Прінстон є частиною Америки, яка занадто часто ігнорувала або виправдовувала расизм, дозволяючи зберігати системи, які дискримінують чорношкірих", - зазначив Айсгрубер.

Нагадаємо, протести в США проти поліцейського насильства і расизму почалися після того, як в Міннеаполісі при затриманні правоохоронцями помер темношкірий житель міста Джордж Флойд. Поліцейські застосували до нього жорсткий задушливий прийом. Незабаром протести переросли в масові заворушення.

У Нью-Йорку демонтують Кінний пам'ятник колишньому президентові США Теодору Рузвельту біля входу в Американський музей природної історії, який активісти називали його символом колоніальної експансії і расової дискримінації.

Також повідомлялося, що демонстранты в США намагалися звалити статую сьомого президента країни Ендрю Джесона, яка знаходиться навпроти Білого дому у Вашингтоні.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України Сполучені Штати Америкиуниверситетрасизм
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