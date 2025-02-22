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США в соглашении об ископаемых требуют больше, чем Украина потратила на оборону, - CNN

Суббота 22 февраля 2025 16:31
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США в соглашении об ископаемых требуют больше, чем Украина потратила на оборону, - CNN Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Проект соглашения между США и Украиной по редкоземельным минералам и другим природным ресурсам не является тем, который принял бы президент Владимир Зеленский. Причина в том, что Штаты требуют больше, чем наша страна потратила на оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Это странное предложение - пытаться отобрать у страны, ставшей жертвой войны, больше, чем она потратила на оборону", - сообщил источник издания.

CNN отмечает, что США пытаются получить доступ к критически важным минералам и другим ресурсам Украины в рамках более широких переговоров, направленных на прекращение войны с Россией. Взамен Киев настаивает на гарантиях безопасности, а также стремится защитится от возможного будущего российского вторжения.

Вчера же президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США и Украина "довольно близки" к соглашению. По словам источников CNN, переговоры между двумя сторонами были интенсивными и продолжаются, и в пятницу был достигнут прогресс.

Напомним, что менее чем сутки назад, издание The Wall Street Journal писало, что соглашение об использовании недр между Украиной и США может быть подписано уже сегодня, в субботу. Ссылаясь на источники, СМИ сообщило, что переговоры приближаются к завершению.

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