США видалили свою систему ПРО з Саудівської Аравії, незважаючи на атаки хуситів

Передислокація системи ПРО з авіабази принца Султана біля Ер-Ріяда сталася, коли Арабські союзники Америки в Перській затоці нервово спостерігали за хаотичним виведенням американських військ з Афганістану, включаючи їх евакуацію в останній момент з обложеного міжнародного аеропорту Кабула.

У той час як десятки тисяч американських військ залишаються на Аравійському півострові в якості противаги Ірану, арабські країни Перської затоки турбуються про плани США на майбутнє, оскільки їх збройні сили відчувають зростаючу загрозу в Азії, яка вимагає такої протиракетної оборони. Напруженість залишається високою, оскільки переговори у Відні, схоже, зайшли в глухий кут через провал ядерної угоди Ірану зі світовими державами, що підвищує небезпеку майбутніх конфронтацій в регіоні.

Авіабаза принца Султана, розташована приблизно в 115 кілометрах на південний схід від Ер-Ріяда, розмістила кілька тисяч американських військовослужбовців після ракетно-безпілотної атаки 2019 року на центр видобутку нафти Королівства. Цей напад, хоча і заявлений єменськими повстанцями-хуситами, схоже, замість цього було скоєно Іраном, згідно експертам і залишеним фізичним уламкам. Тегеран заперечує факт нападу, хоча в ході січневих навчань іранські воєнізовані формування використовували аналогічні безпілотники.

На північний захід від злітно-посадкової смуги авіабази на території площею 1 квадратний кілометр американські війська розмістили ракетні батареї Patriots, а також один передовий термінал висотної оборони THAAD, який може знищувати балістичні ракети на більшій висоті, ніж Patriots.