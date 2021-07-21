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В США трансплантували повністю штучне чотирикамерне серце

Автор: Сергій Пишкін

Повністю штучне серце, яке повністю імітує орган людини було пересаджено 39-річному чоловікові, який страждав через серцеву недостатність. Операцію виконували хірурги університетської лікарні Дюка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу медичного закладу.

Варто відзначити, що розробкою штучного органу займалася французька компанія CARMAT. Найцікавіше те, що трансплантат не лише має ідентичну будову серця (дві шлуночкові камери й чотири клапани), але і функціонує так само.

Фото: Carmat штучне серце (wikipedia.org)

Наразі відомо, що серцебиття здійснюється завдяки активаторній рідині, а мікропроцесори та датчики - регулюють наповнення органу в залежності від потреб організму пацієнта. Зокрема, два відділення штучного серця з’єднуються з аортою та легеневою артерію.

Фото: м'яке повне штучне серце (wikipedia.org)

Варто відзначити, що через серцеву недостатність, стан пацієнта стрімко погіршувався, у зв’язку з чим йому відмовили у трансплантації серця. Втім, як пізніше виявилося, CARMAT вирішив протестувати своє штучне серце на чоловікові після дозволу від Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA).

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